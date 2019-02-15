Ани Лорак показала снимок в махровом халате и очках

Ани Лорак удивила своих подписчиков после развода с мужем Муратом Налчаджиоглу. В одном из гостиничных номеров она провела фотосессию, позируя перед объективом фотокамеры в халате и очках, а на голове волосы были собраны в банное полотенце. Под постом певица написала так: "Сегодня будет наш вечер. Всех с праздником!", также она использовала теги: #шоуДива, #Краснодар и #сегодня. Таким образом, она намекнула, что ее концерт состоится 14 февраля в Краснодаре, который пройдет в рамках ее гастрольного тура «Дива».Читатели блога Ани Лорак неоднозначно отнеслись к такому образу певицы, кому-то показалось, что он ее старит, а кто-то и резко осудил за откровение, мол, догола бы еще разделась. Нашлись и нейтральные фолловеры. Они отметили, что в целом фото хорошее, но форма очков артистке не подходит.