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Ани Лорак показала снимок в махровом халате и очках

Знаменитая украинская и российская певица Ани Лорак в своем блоге Instagram показала серию черно-белых снимков, где на ней только махровый халат и солнцезащитные очки. Поклонники были шокированы столь откровенным образом своего кумира.
Ани Лорак показала снимок в махровом халате и очках

Ани Лорак удивила своих подписчиков после развода с мужем Муратом Налчаджиоглу. В одном из гостиничных номеров она провела фотосессию, позируя перед объективом фотокамеры в халате и очках, а на голове волосы были собраны в банное полотенце. Под постом певица написала так: "Сегодня будет наш вечер. Всех с праздником!", также она использовала теги: #шоуДива, #Краснодар и #сегодня. Таким образом, она намекнула, что ее концерт состоится 14 февраля в Краснодаре, который пройдет в рамках ее гастрольного тура «Дива».

Читатели блога Ани Лорак неоднозначно отнеслись к такому образу певицы, кому-то показалось, что он ее старит, а кто-то и резко осудил за откровение, мол, догола бы еще разделась. Нашлись и нейтральные фолловеры. Они отметили, что в целом фото хорошее, но форма очков артистке не подходит.

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ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 13:02

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