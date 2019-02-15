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Oukitel C15 Pro на базе MediaTek Helio A22 станет первым смартфоном с каплевидным вырезом

Компания Oukitel объявила о выходе бюджетного смартфона C15 Pro с каплевидным вырезом в экране. Большинство современных смартфонов, подражая мобильным гаджетам iPhone, стали добавлять на свои устройства «челку» или иначе ее называют «монобровь», где находятся фронтальная камера и динамик, однако мода на такое решение постепенно спадает.
Oukitel C15 Pro на базе MediaTek Helio A22 станет первым смартфоном с каплевидным вырезом

Так и производитель мобильных устройств Oukitel заявил, что его новый смартфон, работающий на базе однокристальной системы MediaTek Helio A22, будет иметь элегантный каплевидный вырез в экране вместо «челки».

О технических характеристиках Oukitel C15 Pro пока известно очень мало. Устройство оснастят 6-дюймовым экраном и операционной системой Android 9.0 Pie.



 
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Технологии
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 12:34

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