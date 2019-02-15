Oukitel C15 Pro на базе MediaTek Helio A22 станет первым смартфоном с каплевидным вырезом





Так и производитель мобильных устройств Oukitel заявил, что его новый смартфон, работающий на базе однокристальной системы MediaTek Helio A22, будет иметь элегантный каплевидный вырез в экране вместо «челки».О технических характеристиках Oukitel C15 Pro пока известно очень мало. Устройство оснастят 6-дюймовым экраном и операционной системой Android 9.0 Pie.