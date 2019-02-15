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Экс-участница «Дома-2» Ольга Сударкина заявила, что Дмитрий Дмитренко пишет ей и просит прощение

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Ольга Сударкина призналась, что поддерживает связь с супругом Ольги Рапунцель – Дмитрием Дмитренко.
Экс-участница «Дома-2» Ольга Сударкина заявила, что Дмитрий Дмитренко пишет ей и просит прощение

На днях в интернете появилось очередное интервью со скандальной участницей «Дома-2», в котором девушка заявила, что Дмитренко не только пишет ей сообщения, но и даже просит у нее прощения за все те оскорбления и унижения, которые в свое время он себе позволил.

Не секрет, что Сударкина покинула телестройку несколько недель назад, однако ее имя до сих пор вспоминают в Периметре. А все из-за того, что Дмитренко, пока находился в своем родном городе Владивосток, активно переписывался с Ольгой.

По словам Сударкиной, Дмитренко первый написал ей сообщение, пишет dom2Life. Сообщение Дмитрия очень удивило Ольгу, однако она поспешила ответить супругу Рапунцель.

«Смотрю нарезки, и сердце сжимается», - ответила экс-звезда «Дома-2» мужу длинноволосой красавицы.

Экс-участница «Дома-2» Ольга Сударкина заявила, что Дмитрий Дмитренко пишет ей и просит прощение

Также Ольга сообщила, что искренне надеялась на то, что отношения Дмитрия с Ольгой наладились, однако Дмитренко сразу же заявил ей, что не хочет говорить на эту тему и поспешил извиниться перед ней.

«Хочу извиниться перед тобой. Прости меня, пожалуйста, что я тебя оскорблял и унижал», - по словам Сударкиной, написал ей Дмитренко.

К слову, Ольга убеждена, что Дмитрий воспринимает ее, как человека, который верит в него, что очень ее радует.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:32

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