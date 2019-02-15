Экс-участница «Дома-2» Ольга Сударкина заявила, что Дмитрий Дмитренко пишет ей и просит прощение

«Смотрю нарезки, и сердце сжимается», - ответила экс-звезда «Дома-2» мужу длинноволосой красавицы.

«Хочу извиниться перед тобой. Прости меня, пожалуйста, что я тебя оскорблял и унижал», - по словам Сударкиной, написал ей Дмитренко.



