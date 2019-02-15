Экс-участница «Дома-2» Ольга Сударкина заявила, что Дмитрий Дмитренко пишет ей и просит прощение
Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Ольга Сударкина призналась, что поддерживает связь с супругом Ольги Рапунцель – Дмитрием Дмитренко.
На днях в интернете появилось очередное интервью со скандальной участницей «Дома-2», в котором девушка заявила, что Дмитренко не только пишет ей сообщения, но и даже просит у нее прощения за все те оскорбления и унижения, которые в свое время он себе позволил.
Не секрет, что Сударкина покинула телестройку несколько недель назад, однако ее имя до сих пор вспоминают в Периметре. А все из-за того, что Дмитренко, пока находился в своем родном городе Владивосток, активно переписывался с Ольгой.
По словам Сударкиной, Дмитренко первый написал ей сообщение, пишет dom2Life. Сообщение Дмитрия очень удивило Ольгу, однако она поспешила ответить супругу Рапунцель.
Также Ольга сообщила, что искренне надеялась на то, что отношения Дмитрия с Ольгой наладились, однако Дмитренко сразу же заявил ей, что не хочет говорить на эту тему и поспешил извиниться перед ней.
К слову, Ольга убеждена, что Дмитрий воспринимает ее, как человека, который верит в него, что очень ее радует.
На днях в интернете появилось очередное интервью со скандальной участницей «Дома-2», в котором девушка заявила, что Дмитренко не только пишет ей сообщения, но и даже просит у нее прощения за все те оскорбления и унижения, которые в свое время он себе позволил.
Не секрет, что Сударкина покинула телестройку несколько недель назад, однако ее имя до сих пор вспоминают в Периметре. А все из-за того, что Дмитренко, пока находился в своем родном городе Владивосток, активно переписывался с Ольгой.
По словам Сударкиной, Дмитренко первый написал ей сообщение, пишет dom2Life. Сообщение Дмитрия очень удивило Ольгу, однако она поспешила ответить супругу Рапунцель.
«Смотрю нарезки, и сердце сжимается», - ответила экс-звезда «Дома-2» мужу длинноволосой красавицы.
Также Ольга сообщила, что искренне надеялась на то, что отношения Дмитрия с Ольгой наладились, однако Дмитренко сразу же заявил ей, что не хочет говорить на эту тему и поспешил извиниться перед ней.
«Хочу извиниться перед тобой. Прости меня, пожалуйста, что я тебя оскорблял и унижал», - по словам Сударкиной, написал ей Дмитренко.
К слову, Ольга убеждена, что Дмитрий воспринимает ее, как человека, который верит в него, что очень ее радует.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:32