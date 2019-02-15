Причина «моргания» самых ярких галактик во Вселенной раскрыта российскими учеными





Ученым удалось выяснить, почему галактики имеют свойство «моргать», то есть снижать и повышать собственную яркость. В статье говорится о неких квазарах, это те ядра галактик, которые находятся на начале своего развития. Внутри них находятся сверхмассивные черные дыры, которые создают аккреционный диск, поглощая все вещество вокруг себя.То самое «моргание» происходит из-за того, что сверхмассивная черная дыра после «поглощения» возвращает обратно узкие пучки, а скорость этого «выплевывания» практически равна скорости света, что в несколько сотен раз больше яркости Солнца.