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Рената Литвинова опубликовала фото из архива Земфиры

В День Святого Валентина Земфира отметила 20-летие своего творчества. Рената Литвинова на своей странице в социальной сети Instagram опубликовала фото из архива певицы.
Рената Литвинова опубликовала фото из архива Земфиры

Актриса показала фото 30-летней давности, сделанное в июле 1989 года. На нем совсем молодая Земфира запечатлена на фоне ковра в своей квартире в Уфе.

Режиссер написала о символичности начала карьеры рок-звезды. Именно в день влюбленных произошел ее дебют. «20 лет назад первый раз включили песню по радио «у тебя СПИД и, значит, мы умрем», - подписала публикацию Литвинова, добавив, что в этой строчке из песни заключается истинный смысл любви.

Сейчас артистки дружат и сотрудничают над общим проектом. Они занимаются продюсированием совместной кинокартины, а также Земфира является композитором фильмов Ренаты Литвиновой.



 
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ШоуБиз
Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 12:36

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