Рената Литвинова опубликовала фото из архива Земфиры

Актриса показала фото 30-летней давности, сделанное в июле 1989 года. На нем совсем молодая Земфира запечатлена на фоне ковра в своей квартире в Уфе.Режиссер написала о символичности начала карьеры рок-звезды. Именно в день влюбленных произошел ее дебют. «20 лет назад первый раз включили песню по радио «у тебя СПИД и, значит, мы умрем», - подписала публикацию Литвинова, добавив, что в этой строчке из песни заключается истинный смысл любви.Сейчас артистки дружат и сотрудничают над общим проектом. Они занимаются продюсированием совместной кинокартины, а также Земфира является композитором фильмов Ренаты Литвиновой.