Рената Литвинова опубликовала фото из архива Земфиры
В День Святого Валентина Земфира отметила 20-летие своего творчества. Рената Литвинова на своей странице в социальной сети Instagram опубликовала фото из архива певицы.
Актриса показала фото 30-летней давности, сделанное в июле 1989 года. На нем совсем молодая Земфира запечатлена на фоне ковра в своей квартире в Уфе.
Режиссер написала о символичности начала карьеры рок-звезды. Именно в день влюбленных произошел ее дебют. «20 лет назад первый раз включили песню по радио «у тебя СПИД и, значит, мы умрем», - подписала публикацию Литвинова, добавив, что в этой строчке из песни заключается истинный смысл любви.
Сейчас артистки дружат и сотрудничают над общим проектом. Они занимаются продюсированием совместной кинокартины, а также Земфира является композитором фильмов Ренаты Литвиновой.
Актриса показала фото 30-летней давности, сделанное в июле 1989 года. На нем совсем молодая Земфира запечатлена на фоне ковра в своей квартире в Уфе.
Режиссер написала о символичности начала карьеры рок-звезды. Именно в день влюбленных произошел ее дебют. «20 лет назад первый раз включили песню по радио «у тебя СПИД и, значит, мы умрем», - подписала публикацию Литвинова, добавив, что в этой строчке из песни заключается истинный смысл любви.
Сейчас артистки дружат и сотрудничают над общим проектом. Они занимаются продюсированием совместной кинокартины, а также Земфира является композитором фильмов Ренаты Литвиновой.
ШоуБиз
Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 12:36