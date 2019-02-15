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Светлана Светикова показала трогательное фото с сыном Кристианом и мужем Алексеем Полищуком

Популярная российская исполнительница Светлана Светикова показала фанатам в Instagram трогательное фото с годовалым сыном Кристианом и мужем Алексеем Полищуком. Поклонники артистки пришли в восторг от младшего наследника звезды.
Светлана Светикова показала трогательное фото с сыном Кристианом и мужем Алексеем Полищуком

Светлана Светикова недавно вернулась из Штатов, где проходил гастрольный тур представительницы отечественного шоубиза. Звездная родительница взяла с собой на гастроли и маленького Кристиана, с нетерпением ждущего маму за кулисами и мужественно переносившего длительные перелеты.

За время пребывания в США малыш успел соскучиться и по папе. На опубликованном в микроблоге певицы снимке как раз запечатлен момент встречи ребенка и отца. В кадре видно, как младший сын Светланы Светиковой рад до слез оказаться на родных руках. "Кое-кто очень соскучился по папе", - написала в комментарии к снимку знаменитость.
Светлана Светикова показала трогательное фото с сыном Кристианом и мужем Алексеем Полищуком

Многочисленные фанаты артистки оценили публикацию кумира, оставив восхищенные отзывы: "Это слеза радости, наверное, от встречи", "Слезка, соскучился", "Сладкий", "Какой зайка", "Какой кадр шедевральный".



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 11:13

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