Ирина Пинчук напомнила телезрителям маму экс-участника «Дома-2» Ивана Барзикова

«А вы замечали, как Пинчук похожа на маму Барзикова? Прям одно лицо! Иван недавно фотографию выкладывал своей мамы, какой она была в молодости, жаль, что не сохранил, так я сначала подумал, что это Ирина! Очень похожи они..», - отметил один из подписчиков бывшего участника реалити-шоу «Дом-2» в Сети.

Не секрет, что несколько лет назад Барзиков участвовал в телешоу под названием «Остров Любви», где вместе с Пинчук выиграл один миллион рублей. Несмотря на победу, парочка довольно быстро рассталась.Как оказалось, многочисленные поклонники телепроекта по-прежнему вспоминают яркие отношения Ирины и Ивана. Напомним, что Барзиков и Пинчук начали встречаться в 2016 году, но спустя несколько месяцев расстались.Примечательным является тот факт, что новая избранница Блюменкранца очень похожа на родительницу Барзикова. Выяснилось, что женщина в реальной жизни такая же задористая и немного безумная, как и Ирина, а если посмотреть ее фотографии 20-летней давности, то видно, что они с Пинчук - одно лицо.По мнению телезрителей, Иван начал строить отношения с Ириной только потому, что она очень напоминала ему его любимую маму. К слову, о своей родительнице парень всегда довольно тепло отзывается, что не может не восхищать.