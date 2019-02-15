Ирина Пинчук напомнила телезрителям маму экс-участника «Дома-2» Ивана Барзикова
Новая возлюбленная Валерия Блюменкранца – Ирина Пинчук напомнила телезрителям родительницу бывшего участника реалити-шоу «Дом-2» Ивана Барзикова.
Не секрет, что несколько лет назад Барзиков участвовал в телешоу под названием «Остров Любви», где вместе с Пинчук выиграл один миллион рублей. Несмотря на победу, парочка довольно быстро рассталась.
Как оказалось, многочисленные поклонники телепроекта по-прежнему вспоминают яркие отношения Ирины и Ивана. Напомним, что Барзиков и Пинчук начали встречаться в 2016 году, но спустя несколько месяцев расстались.
Примечательным является тот факт, что новая избранница Блюменкранца очень похожа на родительницу Барзикова. Выяснилось, что женщина в реальной жизни такая же задористая и немного безумная, как и Ирина, а если посмотреть ее фотографии 20-летней давности, то видно, что они с Пинчук - одно лицо.
По мнению телезрителей, Иван начал строить отношения с Ириной только потому, что она очень напоминала ему его любимую маму. К слову, о своей родительнице парень всегда довольно тепло отзывается, что не может не восхищать.
Не секрет, что несколько лет назад Барзиков участвовал в телешоу под названием «Остров Любви», где вместе с Пинчук выиграл один миллион рублей. Несмотря на победу, парочка довольно быстро рассталась.
Как оказалось, многочисленные поклонники телепроекта по-прежнему вспоминают яркие отношения Ирины и Ивана. Напомним, что Барзиков и Пинчук начали встречаться в 2016 году, но спустя несколько месяцев расстались.
Примечательным является тот факт, что новая избранница Блюменкранца очень похожа на родительницу Барзикова. Выяснилось, что женщина в реальной жизни такая же задористая и немного безумная, как и Ирина, а если посмотреть ее фотографии 20-летней давности, то видно, что они с Пинчук - одно лицо.
По мнению телезрителей, Иван начал строить отношения с Ириной только потому, что она очень напоминала ему его любимую маму. К слову, о своей родительнице парень всегда довольно тепло отзывается, что не может не восхищать.
«А вы замечали, как Пинчук похожа на маму Барзикова? Прям одно лицо! Иван недавно фотографию выкладывал своей мамы, какой она была в молодости, жаль, что не сохранил, так я сначала подумал, что это Ирина! Очень похожи они..», - отметил один из подписчиков бывшего участника реалити-шоу «Дом-2» в Сети.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:01