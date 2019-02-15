Жена Игоря Крутого показала в Instagram помолодевшего мужа

Ольга Крутая поздравила подписчиков в соцсети с Днём всех влюблённых, показав, как они с мужем отметили праздник вдвоём. В Майами пара отправилась в кафе, где их сфотографировали в повседневных нарядах. Поскольку поклонники Крутого видят его на концертах и мероприятиях всегда в классических костюмах, молодёжный стиль произвёл настоящий фурор.Для прогулок с женой музыкант предпочитает джинсы, толстовки и кепки. По мнению фанатов, такая одежда делает композитора куда моложе своих лет. Напомним, что летом Крутой отметит 65-летний юбилей.Вспомнили подписчики и об участии музыканта в новом клипе Егора Крида. Кто-то предположил, что именно молодой коллега по шоубизнесу сподвиг его одеваться более молодёжно.В музыкальном ролике "Крутой" артист исполнил роль самого себя и даже станцевал. Упомянул Крид и дочь музыканта Викторию. Фанаты звёздной пары поздравили её с Днём Валентина, похвалив за верность и любовь друг к другу.