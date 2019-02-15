АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты сравнили смартфоны OnePlus 6T и Honor View 20 до $1000
EUR 75.05 USD 66.54
Курс валют на 15.02.2019

Жена Игоря Крутого показала в Instagram помолодевшего мужа

Жена Игоря Крутого Ольга показала в Instagram помолодевшего мужа в модном наряде. Поклонники восхитились тем, как преобразился 64-летний композитор.
Жена Игоря Крутого показала в Instagram помолодевшего мужа

Ольга Крутая поздравила подписчиков в соцсети с Днём всех влюблённых, показав, как они с мужем отметили праздник вдвоём. В Майами пара отправилась в кафе, где их сфотографировали в повседневных нарядах. Поскольку поклонники Крутого видят его на концертах и мероприятиях всегда в классических костюмах, молодёжный стиль произвёл настоящий фурор.

Для прогулок с женой музыкант предпочитает джинсы, толстовки и кепки. По мнению фанатов, такая одежда делает композитора куда моложе своих лет. Напомним, что летом Крутой отметит 65-летний юбилей.

Вспомнили подписчики и об участии музыканта в новом клипе Егора Крида. Кто-то предположил, что именно молодой коллега по шоубизнесу сподвиг его одеваться более молодёжно.

В музыкальном ролике "Крутой" артист исполнил роль самого себя и даже станцевал. Упомянул Крид и дочь музыканта Викторию. Фанаты звёздной пары поздравили её с Днём Валентина, похвалив за верность и любовь друг к другу.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 11:50

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Минобороны РФ рассекретили документы
Антон из «Универа» Станислав Ярушин
Эксперты рассказали о признаках скорой
Телеведущая Марина Ермошкина защитила
Дмитрий Козак исключил снижение цен на
Ольга Бузова, Алена Водонаева и
Xiaomi Mi 9 Explorer Edition с 4
Жена Игоря Крутого показала в Instagram
Причина «моргания» самых ярких галактик
Эксперты сравнили смартфоны OnePlus 6T
Экс-участница «Дома-2» Ольга Сударкина
Александр Друзь и Илья Бер отстранены
На автосалоне в Женеве Mazda покажет
Светлана Светикова показала
Пуговка из "Папиных дочек" Екатерина
Ирина Пинчук напомнила телезрителям
В пещерах Великобритании нашли сотни
Представлены фотографии нового гибкого
Валера Блюменкранц публично признался
Bentley Bentayga Speed собирается стать
Бывший муж Ольги Бузовой Дмитрий
Ученые: Синхронизация мозга зависит от
Звезда «Дома-2» Алиана Устиненко
Ученые: Физическая активность улучшает
Samsung Galaxy S10 Plus подтвержден в
Лысого кота дважды выбросили умирать на
Ученые вычислили вероятность встретить
Майли Сайрус и гости опубликовали
В Солнечной системе ученые обнаружили
В июне на конференции WWDC планируют
Просмотреть все новости