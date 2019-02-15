Эксперты рассказали о признаках скорой поломки двигателя автомобиля





Если автовладелец решил открыть капот, значит в этом есть необходимость. Чтобы не прогадать и точно выявить проблему, стоит обратить внимание на «окрас» масленого щупа: следы пены и бурый оттенок смазочного материала – антифриз уже в моторном масле и заводить его (мотор) больше не стоит. Теперь нужно убедиться, что проблема именно в этом. Первое, что нужно сделать, это заглянуть в расширительный бочок, если там наблюдаются масляные пятна и недостача жидкости, то догадки верны. Также крышка маслосъемной горловины со следами пены и влажная с запахом антифриза хоть одна свеча подтверждают подозрения. Теперь точно нельзя продолжать движение, а немедленно «показаться» мастеру.Для данного рода проблем существует несколько причин. В процессе циркуляции охлаждающей жидкости по «артериям» двигателя, она может вытекать в местах, где стыкуются его элементы (ГБЦ и блок). Также это может быть из-за изменения формы головки блока цилиндров, например, при перегреве двигателя или аварии. Третья причина может скрываться в том, что на одном из каналов головки блока появилась трещина, через нее и вытекает охлаждающая жидкость. Решение этой проблемы может «обойтись в копеечку», так как замена прокладки тут не поможет. Можно либо произвести полную замену детали, либо воспользоваться услугами сварщика, который заварит трещину.