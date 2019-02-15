На автосалоне в Женеве Mazda покажет сразу два новых кроссовера





Правда открытие предприятия состоится не ранее 2021 года, а потому приобрести «паркетник» удастся в 2022 году или даже позднее. А вот вторым кроссовером может оказаться модернизированный кросс-купе Mazda CX-4. Сейчас данный автомобиль представлен исключительно в азиатских регионах. Не исключено, что модернизированный «паркетник» создается специально для стран Европы, США и России.Дизайн обновленного кроссовера Mazda CX-4 будет выполнен в духе Mazda 3. Производитель оборудует автомобиль современным бензиновым мотором Skyactiv-X. На данный момент на российском рынке представлены всего два «паркетника» Mazda: CX-5 и CX-9.