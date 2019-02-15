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Валера Блюменкранц публично признался Ирине Пинчук в любви

Бывший супруг Таты Абрамсон Валерий Блюменкранц признался своей новой возлюбленной Ирине Пинчук в своих чувствах.
Валера Блюменкранц публично признался Ирине Пинчук в любви

Ведущие реалити-шоу «Дом-2» «подтолкнули» Валерия прилюдно признаться Ирине в любви. К слову, Пинчук ответила Блюменкранцу взаимностью.

Уже больше месяца Ирина и Валерий строят отношения в Периметре скандально-известной телестройки. Влюбленные могли бы уже давно стать идеальной проектной парочкой, если бы не загулы Блюменкранца, за которые парень до сих пор просит у Пинчук прощения.

Вчера в эфир вышел новый выпуск «Дома-2», в котором многочисленные телезрители увидели, как Валерий под давлением Ольги Бузовой публично признался Ирине в своих чувствах. Блюменкранц не стал много говорить, а просто заявил, что давно понял, что полюбил Пинчук. Нужно отметить, что девушку слова избранника очень смутили.
Валера Блюменкранц публично признался Ирине Пинчук в любви

Стоит сказать, что за непродолжительный срок отношений Ирина и Валерий уже неоднократно серьезно скандалили. Девушка даже собирала все свои вещи и переносила их в женскую спальню, однако в тот же день возвращалась к возлюбленному.

По словам самого Блюменкранца, он очень серьезно относится к Пинчук и именно поэтому познакомился с ее родителями. К слову, на данный момент Валерий уже начал планировать поездку с новой избранницей в свой родной город, где хочет представить ее своим родственникам.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:40

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