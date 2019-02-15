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Пуговка из "Папиных дочек" Екатерина Старшова рассказала о романе с партнером по фигурному катанию

Российская актриса Екатерина Старшова рассказала в одном из интервью о своем новом романе. Отношения с возлюбленным Василием Пуговка из сериала "Папины дочки" не слишком афишировала. 17-летняя артистка уверена, что встретила именно того, кто подарит ей настоящее счастье.
Пуговка из "Папиных дочек" Екатерина Старшова рассказала о романе с партнером по фигурному катанию

Юная знаменитость призналась журналистам, что встречаться с Василием она начала в 2018 году, хотя знакомы были много лет. Первое знакомство с избранником произошло во время тренировки по фигурному катанию в театре "Алеко". Екатерина Старшова не считает, что это была любовь с первого взгляда, ведь она долгое время каталась с партнером в паре. Молодые люди просто начали больше встречаться, а затем дружба переросла в большее чувство.

Новый год влюбленные провели уже как официальная пара. Как отметила звезда "Папиных дочек", в повседневной жизни они часто ходят в кино, гуляют по улицам, посещают кафе.

Актриса решила порадовать своего любимого, подарив ему на день рождения фоторамку с их забавными совместными снимками. Знаменитость не скрывает: "Милый был в восторге". Сама же артистка считает, что нет идеальнее подарка, чем настоящий сюрприз. И бойфренд умеет удивлять возлюбленную.
Пуговка из "Папиных дочек" Екатерина Старшова рассказала о романе с партнером по фигурному катанию

Фанаты 17-летней Пуговки пристально следят не только за ее спортивными достижениями, но и за личной жизнью. Многие поклонники очень рады, что актриса встретила вторую половинку и ждут продолжения этой трогательной истории первой любви.



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 11:13

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