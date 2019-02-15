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Бывший муж Ольги Бузовой Дмитрий Тарасов задержан в аэропорту

Дмитрия Тарасова задержали в Шереметьево. Вероятной причиной инцидента стало нарушение футболистом таможенных процедур
Бывший муж Ольги Бузовой Дмитрий Тарасов задержан в аэропорту

Пока известно, что футболист возвращался домой из испанской Малаги и в аэропорту воспользовался зеленым коридором. Прохождение через него подразумевает отсутствие у пассажира ценностей, подлежащих декларированию.

Однако сотрудники таможни имеют право затем остановить гражданина и провести досмотр его вещей. Это и произошло с Дмитрием Тарасовым.
Бывший муж Ольги Бузовой Дмитрий Тарасов задержан в аэропорту

Вероятнее всего, в его багаже нашли предметы, которые ранее нужно было задекларировать. А это уже считается административным правонарушением.

Последствиями могут стать штраф (максимум – двукратный размер стоимости имущества) или конфискация незаконно ввезенных денег. Сейчас все обстоятельства инцидента со спортсменом еще выясняются.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 10:21

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