Бывший муж Ольги Бузовой Дмитрий Тарасов задержан в аэропорту





Пока известно, что футболист возвращался домой из испанской Малаги и в аэропорту воспользовался зеленым коридором. Прохождение через него подразумевает отсутствие у пассажира ценностей, подлежащих декларированию.Однако сотрудники таможни имеют право затем остановить гражданина и провести досмотр его вещей. Это и произошло с Дмитрием Тарасовым.Вероятнее всего, в его багаже нашли предметы, которые ранее нужно было задекларировать. А это уже считается административным правонарушением.Последствиями могут стать штраф (максимум – двукратный размер стоимости имущества) или конфискация незаконно ввезенных денег. Сейчас все обстоятельства инцидента со спортсменом еще выясняются.