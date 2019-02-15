Xiaomi Mi 9 Explorer Edition с 4 камерами назвали самым мощным смартфоном
В Xiaomi модель Mi 9 Explorer Edition с 4 основными камерами назвали самым мощным смартфоном на рынке. Гаджет лично протестировал вице-президент бренда.
Основатель Xiaomi Вэн Чуань рассказал о своём опыте использования Mi 9 Explorer Edition, заявив, что более мощных смартфонов на рынке нет. Вице-президент пользовался устройством достаточное время, чтобы остаться им довольным. Также компания показала первый рендер гаджета, который анонсирует 20 февраля. На нём можно видеть, что четыре основные камеры Xiaomi расположили вертикально.
Разработчики интригуют будущих покупателей несколькими сюрпризами в Mi 9 Explorer Edition, однако не спешат их раскрывать. Предположительно, работать устройство будет на Snapdragon 855, имея 10-12 гигабайтов оперативной памяти.
Также задняя панель у модели может оказаться прозрачной, а сканер отпечатков - спрятанным под экран, как это было у предшественника Mi 8. Известно, что приобрести новинку можно будет за $740, а Xiaomi Mi 9, что представят в тот же день, - за $515.
Основатель Xiaomi Вэн Чуань рассказал о своём опыте использования Mi 9 Explorer Edition, заявив, что более мощных смартфонов на рынке нет. Вице-президент пользовался устройством достаточное время, чтобы остаться им довольным. Также компания показала первый рендер гаджета, который анонсирует 20 февраля. На нём можно видеть, что четыре основные камеры Xiaomi расположили вертикально.
Разработчики интригуют будущих покупателей несколькими сюрпризами в Mi 9 Explorer Edition, однако не спешат их раскрывать. Предположительно, работать устройство будет на Snapdragon 855, имея 10-12 гигабайтов оперативной памяти.
Также задняя панель у модели может оказаться прозрачной, а сканер отпечатков - спрятанным под экран, как это было у предшественника Mi 8. Известно, что приобрести новинку можно будет за $740, а Xiaomi Mi 9, что представят в тот же день, - за $515.
Технологии
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 12:03