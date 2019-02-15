Звезда «Дома-2» Алиана Устиненко опубликовала в Instagram фото без косметики

«Какая же ты красотка! Твоя естественная красота не может не вызывать восхищение! Обожаю смотреть твои сторис», «Алиана, зачем тебе косметика? Ты посмотри на себя! Шикарно выглядишь!», - продолжают писать подписчики Устиненко в Сети.





Не секрет, что покинувшая не так давно реалити-шоу «Дом-2» молодая мамочка не прекращает тешить преданных фанатов огромным количеством новых фотографий и видеозаписей из семейного архива.Каждый день Алиана публикует у себя на страничке в Instagram новые кадры, на некоторых из которых даже показывает единственного наследника – Роберта Гобозова. Впрочем, под большей частью снимков Устиненко рассказывает подписчикам о своих планах на будущее.На днях экс-звезда «Дома-2» решила показать интернет-пользователям, как выглядит по утрам. Девушка обнародовала в Stories видео, на котором обратила особое внимание фанатов на то, что на ролике она запечатлена без грамма косметики.Нужно сказать, что фолловеры по достоинству оценили стремление Алианы показать всем, что она ничуть не стесняется своей естественной красоты и даже ею гордиться. Один за другим читатели поспешили выразить Устиненко свое восхищение, а некоторые даже посоветовали телезнаменитости отказаться от косметики, так как она, по их словам, только «портит» ее красоту.