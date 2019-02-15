АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Синхронизация мозга зависит от языка общения
EUR 75.05 USD 66.54
Курс валют на 15.02.2019

Звезда «Дома-2» Алиана Устиненко опубликовала в Instagram фото без косметики

Бывшая супруга Александра Гобозова – Алиана Устиненко решила продемонстрировать поклонникам, как выглядит без грамма косметики.
Звезда «Дома-2» Алиана Устиненко опубликовала в Instagram фото без косметики

Не секрет, что покинувшая не так давно реалити-шоу «Дом-2» молодая мамочка не прекращает тешить преданных фанатов огромным количеством новых фотографий и видеозаписей из семейного архива.

Каждый день Алиана публикует у себя на страничке в Instagram новые кадры, на некоторых из которых даже показывает единственного наследника – Роберта Гобозова. Впрочем, под большей частью снимков Устиненко рассказывает подписчикам о своих планах на будущее.

На днях экс-звезда «Дома-2» решила показать интернет-пользователям, как выглядит по утрам. Девушка обнародовала в Stories видео, на котором обратила особое внимание фанатов на то, что на ролике она запечатлена без грамма косметики.
Звезда «Дома-2» Алиана Устиненко опубликовала в Instagram фото без косметики

Нужно сказать, что фолловеры по достоинству оценили стремление Алианы показать всем, что она ничуть не стесняется своей естественной красоты и даже ею гордиться. Один за другим читатели поспешили выразить Устиненко свое восхищение, а некоторые даже посоветовали телезнаменитости отказаться от косметики, так как она, по их словам, только «портит» ее красоту.

«Какая же ты красотка! Твоя естественная красота не может не вызывать восхищение! Обожаю смотреть твои сторис», «Алиана, зачем тебе косметика? Ты посмотри на себя! Шикарно выглядишь!», - продолжают писать подписчики Устиненко в Сети.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:17

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Представлены фотографии нового гибкого
Валера Блюменкранц публично признался
Bentley Bentayga Speed собирается стать
Бывший муж Ольги Бузовой Дмитрий
Ученые: Синхронизация мозга зависит от
Звезда «Дома-2» Алиана Устиненко
Ученые: Физическая активность улучшает
Samsung Galaxy S10 Plus подтвержден в
Лысого кота дважды выбросили умирать на
Ученые вычислили вероятность встретить
Майли Сайрус и гости опубликовали
В Солнечной системе ученые обнаружили
В июне на конференции WWDC планируют
На юбилей Аллы Пугачевой организаторы
Дерматолог объяснил, как правильно
Джонни Депп перевоплотился до
В Роспотребнадзоре рассказали, как
Озвучена дата выхода Assassins Creed 3
Polestar показала тизер нового
Обнаженная Кристина Асмус устроила
Lenovo выпустит музыкальные смартфоны
Рита Дакота заявила о намерении сделать
В День Победы по Красной площади
В автомобили Tesla добавили “собачий
Уникальный смартфон без отверстий и
В Японии хозяева похищенных
Тайваньский бренд Luxgen рассекретил
Пустынные муравьи научили роботов
Chevrolet увеличила расценки в РФ на
Дмитрий Нагиев расстроил фанатов
Просмотреть все новости