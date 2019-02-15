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Samsung Galaxy S10 Plus подтвержден в версии с 12 Гб оперативной памяти и 1 Тб встроенной в Geekbench

Samsung Galaxy S10 Plus подтвержден в версии с 12 Гб оперативной памяти и 1 Тб встроенной. Флагман недавно был протестирован разработчиками в сервисе Geekbench.
Samsung Galaxy S10 Plus подтвержден в версии с 12 Гб оперативной памяти и 1 Тб встроенной в Geekbench

В Сети ранее уже появлялись сведения от инсайдеров о том, что новый флагман корейского разработчика сможет стать достойным конкурентам ожидаемым смартфонам текущего года. Буквально вчера они подтвердились, ведь инженеры протестировали новинку в бенчмарке Geekbench.

Samsung Galaxy S10 Plus прошел в списке под кодом Samsung SM-G975F. Устройство набрало 4450 баллов в одноядерном испытании и 9753 балла - в многопоточном режиме. Флагман обзаведется 8-ядерным процессором и ОС Android 9.0.



 
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Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 10:03

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