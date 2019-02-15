Samsung Galaxy S10 Plus подтвержден в версии с 12 Гб оперативной памяти и 1 Тб встроенной в Geekbench





В Сети ранее уже появлялись сведения от инсайдеров о том, что новый флагман корейского разработчика сможет стать достойным конкурентам ожидаемым смартфонам текущего года. Буквально вчера они подтвердились, ведь инженеры протестировали новинку в бенчмарке Geekbench.Samsung Galaxy S10 Plus прошел в списке под кодом Samsung SM-G975F. Устройство набрало 4450 баллов в одноядерном испытании и 9753 балла - в многопоточном режиме. Флагман обзаведется 8-ядерным процессором и ОС Android 9.0.