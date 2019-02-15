Представлены фотографии нового гибкого смартфона Vivo Iqoo





Китайский производитель Vivo не так давно представил бренд по созданию новых гаджетов Iqoo. Известно, что смартфоны будут премиум-класса, а стоимость их будет превышать 700 долларов. Уже доступны фотографии новой модели, благодаря которым можно понять, что аппарат оснащен гибким раскладным дисплеем. В закрытом виде экран полностью скрывает корпус устройства в изгибе.Некоторые скептики считают, что прочность смартфона оставляет желать лучшего, так как ранее компания не представляла подобного рода гаджеты. Подробности характеристик и функциональности устройства пока не известны.