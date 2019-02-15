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Представлены фотографии нового гибкого смартфона Vivo Iqoo

Компания Vivo презентовала новый смартфон с гибким раскладным дисплеем модели Iqoo. Фотографии устройства уже опубликованы в Сети.
Представлены фотографии нового гибкого смартфона Vivo Iqoo

Китайский производитель Vivo не так давно представил бренд по созданию новых гаджетов Iqoo. Известно, что смартфоны будут премиум-класса, а стоимость их будет превышать 700 долларов. Уже доступны фотографии новой модели, благодаря которым можно понять, что аппарат оснащен гибким раскладным дисплеем. В закрытом виде экран полностью скрывает корпус устройства в изгибе.

Некоторые скептики считают, что прочность смартфона оставляет желать лучшего, так как ранее компания не представляла подобного рода гаджеты. Подробности характеристик и функциональности устройства пока не известны.



 
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Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 10:47

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