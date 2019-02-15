Лысого кота дважды выбросили умирать на холод в Биробиджане





Как сообщается, лысый кот был обнаружен защитниками прав животных в Биробиджане, где прошлый владелец оставил его умирать на морозе. Сфинксы являются весьма теплолюбивыми животными, в связи с чем, перенести отечественные морозы для них весьма не просто. Несмотря на то, что первые владельцы лысого кота наверняка знали об этом, они решили избавиться от него именно таким способом. В какой-то момент его обнаружили другие люди и решили приютить, однако по невыясненным обстоятельствам, животное не задержалось и там. В результате сфинкс был выброшен во второй раз, однако спасен местными защитниками животных.Специалисты считают, что второй владелец лысого кота оказался весьма нетерпимым человеком. Вероятнее всего, пережитый стресс сказался на животном, в связи с чем, кошка начала метить территорию нового жилища. Именно это, по словам экспертов, стало причиной второго случая жестокого обращения.