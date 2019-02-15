АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Синхронизация мозга зависит от языка общения
EUR 75.05 USD 66.54
Курс валют на 15.02.2019

Лысого кота дважды выбросили умирать на холод в Биробиджане

Лысого кота два раза оставляли умирать на холоде в Биробиджане. Второй владелец сфинкса, судя по всему, попытался избавиться от него в первый же день.
Лысого кота дважды выбросили умирать на холод в Биробиджане

Как сообщается, лысый кот был обнаружен защитниками прав животных в Биробиджане, где прошлый владелец оставил его умирать на морозе. Сфинксы являются весьма теплолюбивыми животными, в связи с чем, перенести отечественные морозы для них весьма не просто. Несмотря на то, что первые владельцы лысого кота наверняка знали об этом, они решили избавиться от него именно таким способом. В какой-то момент его обнаружили другие люди и решили приютить, однако по невыясненным обстоятельствам, животное не задержалось и там. В результате сфинкс был выброшен во второй раз, однако спасен местными защитниками животных.

Специалисты считают, что второй владелец лысого кота оказался весьма нетерпимым человеком. Вероятнее всего, пережитый стресс сказался на животном, в связи с чем, кошка начала метить территорию нового жилища. Именно это, по словам экспертов, стало причиной второго случая жестокого обращения.



 
+Дзен +Яндекс новости
Происшествия
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 10:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Представлены фотографии нового гибкого
Валера Блюменкранц публично признался
Bentley Bentayga Speed собирается стать
Бывший муж Ольги Бузовой Дмитрий
Ученые: Синхронизация мозга зависит от
Звезда «Дома-2» Алиана Устиненко
Ученые: Физическая активность улучшает
Samsung Galaxy S10 Plus подтвержден в
Лысого кота дважды выбросили умирать на
Ученые вычислили вероятность встретить
Майли Сайрус и гости опубликовали
В Солнечной системе ученые обнаружили
В июне на конференции WWDC планируют
На юбилей Аллы Пугачевой организаторы
Дерматолог объяснил, как правильно
Джонни Депп перевоплотился до
В Роспотребнадзоре рассказали, как
Озвучена дата выхода Assassins Creed 3
Polestar показала тизер нового
Обнаженная Кристина Асмус устроила
Lenovo выпустит музыкальные смартфоны
Рита Дакота заявила о намерении сделать
В День Победы по Красной площади
В автомобили Tesla добавили “собачий
Уникальный смартфон без отверстий и
В Японии хозяева похищенных
Тайваньский бренд Luxgen рассекретил
Пустынные муравьи научили роботов
Chevrolet увеличила расценки в РФ на
Дмитрий Нагиев расстроил фанатов
Просмотреть все новости