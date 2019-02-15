Ученые вычислили вероятность встретить двойников





Австралийскими научными деятелями университета Аделаиды были проанализированы данные измерений примерно 4 000 лиц, а также выделено около восьми ключевых параметров, определяющих степень сходства различных людей. В первую очередь речь идёт о ширине рта, длине носа, расстоянии между бровями, ушами, глазами.Согласно результатам расчётов, вероятность обитания на Земле хотя бы одной пары людей с совпадением всех восьми параметров равна 1:135. При этом шанс встречи данных двойников составляет один на триллион.