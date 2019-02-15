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Ученые вычислили вероятность встретить двойников

На Земле существуют люди, которые по внешним признакам очень схожи между собой. Ученые смогли выяснить вероятность встречи двойника.
Ученые вычислили вероятность встретить двойников

Австралийскими научными деятелями университета Аделаиды были проанализированы данные измерений примерно 4 000 лиц, а также выделено около восьми ключевых параметров, определяющих степень сходства различных людей. В первую очередь речь идёт о ширине рта, длине носа, расстоянии между бровями, ушами, глазами.

Согласно результатам расчётов, вероятность обитания на Земле хотя бы одной пары людей с совпадением всех восьми параметров равна 1:135. При этом шанс встречи данных двойников составляет один на триллион.



 
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Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 09:46

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