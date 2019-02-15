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В Солнечной системе ученые обнаружили «океаническую» планету

Ученые заявили об обнаружении в Солнечной системе «океанической» планеты. По словам астрофизиков, в недрах карликовой планеты Церера находится подледный океан с теплой водой, являющийся источником своеобразного «рассола», выплескивающегося на ее поверхность во время извержений криовулканов.
В Солнечной системе ученые обнаружили «океаническую» планету

Сотрудник университета Техаса в Остине Марк Гессе отметил, что в 2015 году произошло сближение зонда Dawn и Цереры, это позволило сделать первые качественные фотоснимки карликовой планеты. Впоследствии на поверхности Цереры были обнаружены странные объекты. Так, ученые увидели в кратере Оккатор загадочные «белые пятна», а также 4-километровую гору Ахуна, которая на самом деле являлась потухшим криовулканом.

Простейшие расчеты, проведенные позднее, позволили выдвинуть предположение о том, что в недрах Цереры находится подледный океан. При этом жидкость в нем имеет высокую температуру, поскольку она находится под воздействием высокого давления и нагревается пока неизвестным источником тепла. Кроме того, из-за наличия в составе «рассола» большого количества солей и соединений метана он очень медленно замерзает даже после того, как окажется на поверхности планеты. Поэтому следы криовулканизма можно обнаружить спустя продолжительное время.



 
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Наука
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 09:20

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