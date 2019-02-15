Майли Сайрус и гости опубликовали снимки с ее свадьбы с Лиамом Хемсвортом
В декабре прошлого года Майли Сайрус и Лиам Хемсворт узаконили свои отношения. Снимки со свадьбы уже опубликованы в Сети.
В конце 2018 года пара решила связать себя узами брака после продолжительных отношений. Церемония была скромная, молодожены не афишировали это событие и пригласили разделить событие только самых близких.
О свадьбе стало известно благодаря случайному снимку, который в день торжества опубликовал один из гостей. Спустя 2 месяца в социальных сетях появились и другие фотографии со дня бракосочетания.
Снимки опубликованы самой Майли Сайрус на своем аккаунте в Twitter. Под некоторыми из них певица призналась новоиспеченному мужу в любви в честь Дня Святого Валентина. Билли Рэй Сайрус, отец невесты, также поделился общей фотографией, на которой молодожены разрезают свадебный торт.
В конце 2018 года пара решила связать себя узами брака после продолжительных отношений. Церемония была скромная, молодожены не афишировали это событие и пригласили разделить событие только самых близких.
О свадьбе стало известно благодаря случайному снимку, который в день торжества опубликовал один из гостей. Спустя 2 месяца в социальных сетях появились и другие фотографии со дня бракосочетания.
Снимки опубликованы самой Майли Сайрус на своем аккаунте в Twitter. Под некоторыми из них певица призналась новоиспеченному мужу в любви в честь Дня Святого Валентина. Билли Рэй Сайрус, отец невесты, также поделился общей фотографией, на которой молодожены разрезают свадебный торт.
L❤️VE YOU Valentine @liamhemsworth pic.twitter.com/oQro4IiTOn— Miley Ray Cyrus (@MileyCyrus) 14 февраля 2019 г.
ШоуБиз
Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 09:33