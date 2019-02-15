Майли Сайрус и гости опубликовали снимки с ее свадьбы с Лиамом Хемсвортом

В конце 2018 года пара решила связать себя узами брака после продолжительных отношений. Церемония была скромная, молодожены не афишировали это событие и пригласили разделить событие только самых близких.О свадьбе стало известно благодаря случайному снимку, который в день торжества опубликовал один из гостей. Спустя 2 месяца в социальных сетях появились и другие фотографии со дня бракосочетания.Снимки опубликованы самой Майли Сайрус на своем аккаунте в Twitter. Под некоторыми из них певица призналась новоиспеченному мужу в любви в честь Дня Святого Валентина. Билли Рэй Сайрус, отец невесты, также поделился общей фотографией, на которой молодожены разрезают свадебный торт.