В июне на конференции WWDC планируют представить iOS 13 с чёрной темой
В июне в рамках ежегодной конференции WWDC планируют представить очередную версию мобильной «операционки» iOS с чёрной темой. Независимыми дизайнерами на видео было показано, какой имеет вид новая ОС iOS 13 на «яблочных» смартфонах и планшетах.
Новая версия операционной системы будет функционировать в любом встроенном приложении, а также во всем интерфейсе. Кроме этого, новая iOS 13 обеспечит экономию заряда аккумуляторной батареи смартфонов Apple, в которых имеется дисплей OLED.
Согласно ожиданиям новую iOS 13 наделят режимом AlwaysOn-дисплей. Однако он будет иметь место только в версиях iPhone X, iPhone XS , и новых модификациях iPhone, запланированных для показа уже в текущем году.
Новая версия операционной системы будет функционировать в любом встроенном приложении, а также во всем интерфейсе. Кроме этого, новая iOS 13 обеспечит экономию заряда аккумуляторной батареи смартфонов Apple, в которых имеется дисплей OLED.
Согласно ожиданиям новую iOS 13 наделят режимом AlwaysOn-дисплей. Однако он будет иметь место только в версиях iPhone X, iPhone XS , и новых модификациях iPhone, запланированных для показа уже в текущем году.
Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 09:08