В июне на конференции WWDC планируют представить iOS 13 с чёрной темой





Новая версия операционной системы будет функционировать в любом встроенном приложении, а также во всем интерфейсе. Кроме этого, новая iOS 13 обеспечит экономию заряда аккумуляторной батареи смартфонов Apple, в которых имеется дисплей OLED.Согласно ожиданиям новую iOS 13 наделят режимом AlwaysOn-дисплей. Однако он будет иметь место только в версиях iPhone X, iPhone XS , и новых модификациях iPhone, запланированных для показа уже в текущем году.