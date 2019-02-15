На юбилей Аллы Пугачевой организаторы заказали два грузовика для подарков

Готовится также грандиозный концерт в Кремле к этому событию. В связи с этим гримерку, в которой певица будет готовиться к выходу на сцену, тоже преобразят. Известно, что в ней будет обновленная сантехника. За два дня до самого выступления в центре Москвы будет организован банкет, на который уже получили приглашения многие звезды. Именно к этому мероприятию для вывоза подарков и цветов уже заказаны два грузовика объемом в полторы тонны.Известны также некоторые презенты, которые преподнесут Алле Пугачевой приглашенные гости. Среди подарков ожидаются ювелирные изделия, полезные товары для здоровья, аксессуары и даже посуда. Известный художник Никас Сафронов вновь одарит знаменитость полотном собственного написания.Стоимость посещения концерта в честь юбилея звезды уже стартует от 200 тысяч рублей.