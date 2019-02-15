Дерматолог объяснил, как правильно принимать душ





В первую очередь необходимо перестать принимать слишком горячий душ, он сушит и портит кожу. Кроме того, медик рекомендует использовать иной тип мыла или вовсе отказаться от него, поскольку это классическое моющее средство сильно уступает ароматным и нежным гелям.Шерри Ингрэхем отметила, что нужно перестать пользоваться мочалкой, особенно слишком жесткой. Она не только очищает кожу от грязи, но и делает ее уязвимой для заражения инфекциями. Дело в том, что на поверхности мочалок со временем скапливается большое количество бактерий, которые при соприкосновении с кожей могут попасть под нее и стать возбудителями опасных заболеваний.Чтобы этого не произошло, мочалку необходимо регулярно дезинфицировать.