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Дерматолог объяснил, как правильно принимать душ

Американский дерматолог рассказал о правильном приеме душа. По словам Шерри Ингрэхэм, правильный прием гигиенических процедур позволяет снизить риски появления зуда, прыщей и сухости кожи, а также развития инфекционных заболеваний.
Дерматолог объяснил, как правильно принимать душ

В первую очередь необходимо перестать принимать слишком горячий душ, он сушит и портит кожу. Кроме того, медик рекомендует использовать иной тип мыла или вовсе отказаться от него, поскольку это классическое моющее средство сильно уступает ароматным и нежным гелям.

Шерри Ингрэхем отметила, что нужно перестать пользоваться мочалкой, особенно слишком жесткой. Она не только очищает кожу от грязи, но и делает ее уязвимой для заражения инфекциями. Дело в том, что на поверхности мочалок со временем скапливается большое количество бактерий, которые при соприкосновении с кожей могут попасть под нее и стать возбудителями опасных заболеваний.

Чтобы этого не произошло, мочалку необходимо регулярно дезинфицировать.



 
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Наука
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 08:42

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