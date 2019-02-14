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Пустынные муравьи научили роботов ориентации по Солнцу

Исследователи из Франции разработали уникального робота, ориентирующегося в пространстве, не используя при этом навигатор. Первый подобный андроид оснащен «внутренним компасом», похожим на муравьиный.
Пустынные муравьи научили роботов ориентации по Солнцу

Стоит напомнить, что пустынные муравьи могут преодолевать огромные для себя расстояния (даже 400-500 метров) в поисках пищи, а затем возвращаться тем же путём. Данная способность возможна из-за того, что насекомые ориентируются по солнечному свету, подробно высчитывая количество пройденного расстояния с учётом их движения относительно Солнца. Французские ученые решили создать уникального робота под названием AntBot, оснащенного оптическим компасом. Это позволяет андроиду совершать анализ излучения и оптического датчика, направленного на небесное светило.

Затем роботы смогут измерять пройденный путь и направление собственного движения. Таким образом, «андроиды-муравьи» будут грамотно изучать окружающую среду. Кроме того, они отличаются мобильностью и тем, что перемещаются в любых климатических условиях. Вес робота – около 2,5 килограмм.



 
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Наука
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 21:07

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