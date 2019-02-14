Пустынные муравьи научили роботов ориентации по Солнцу





Стоит напомнить, что пустынные муравьи могут преодолевать огромные для себя расстояния (даже 400-500 метров) в поисках пищи, а затем возвращаться тем же путём. Данная способность возможна из-за того, что насекомые ориентируются по солнечному свету, подробно высчитывая количество пройденного расстояния с учётом их движения относительно Солнца. Французские ученые решили создать уникального робота под названием AntBot, оснащенного оптическим компасом. Это позволяет андроиду совершать анализ излучения и оптического датчика, направленного на небесное светило.Затем роботы смогут измерять пройденный путь и направление собственного движения. Таким образом, «андроиды-муравьи» будут грамотно изучать окружающую среду. Кроме того, они отличаются мобильностью и тем, что перемещаются в любых климатических условиях. Вес робота – около 2,5 килограмм.