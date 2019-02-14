Дмитрий Нагиев расстроил фанатов грустным настроением в День Влюбленных

Актер записал видеообращение к своим подписчикам в социальной сети. Сначала он радостно сообщил, что в этот прекрасный день у его есть много дел, которые предстоит решить. Затем Нагиев поинтересовался у поклонников, чем они будут заняты в праздник всех влюбленных.В секунду улыбка с лица телеведущего исчезла, и он с грустным видом сообщил, что пошутил. На самом деле ему абсолютно не интересны планы подписчиков ровно так же, как и их не должны интересовать его.В комментариях начались споры и обсуждения такого поведения звезды. Некоторые поклонники расстроились, потому что пришли к выводу, что Нагиев грустит именно из-за праздника. Другая часть пользователей обиделись на него, посчитав, что такие высказывания недопустимы в общении с аудиторией.