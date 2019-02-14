Apple вернет iPhone 7 и iPhone 8 на полки немецких магазинов





Ранее стало известно, что Apple нарушил патентные права Qualcomm, поэтому в корпорации решили больше не поставлять на немецкий рынок чипстеты от Intel, заменив их на комплектующие бренда Qualcomm. Во многом, это связано с проигранным делом «яблочной» корпорации, ведь в прошлом году поставщики комплектующих элементов Qualcomm доказали в суде, что Apple использовала во многих прошлогодних моделях технологию, продлевающую время работы аккумулятора.