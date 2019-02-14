Apple вернет iPhone 7 и iPhone 8 на полки немецких магазинов
В корпорации Apple заявили о возобновлении реализации девайсовiPhone 7 и iPhone 8 на территории Германии, но лишь с чипсетами от Qualcomm. Стоит отметить, что американская компания таким образом выполнит требование окружного суда в Мюнхене.
Ранее стало известно, что Apple нарушил патентные права Qualcomm, поэтому в корпорации решили больше не поставлять на немецкий рынок чипстеты от Intel, заменив их на комплектующие бренда Qualcomm. Во многом, это связано с проигранным делом «яблочной» корпорации, ведь в прошлом году поставщики комплектующих элементов Qualcomm доказали в суде, что Apple использовала во многих прошлогодних моделях технологию, продлевающую время работы аккумулятора.
Ранее стало известно, что Apple нарушил патентные права Qualcomm, поэтому в корпорации решили больше не поставлять на немецкий рынок чипстеты от Intel, заменив их на комплектующие бренда Qualcomm. Во многом, это связано с проигранным делом «яблочной» корпорации, ведь в прошлом году поставщики комплектующих элементов Qualcomm доказали в суде, что Apple использовала во многих прошлогодних моделях технологию, продлевающую время работы аккумулятора.
Технологии
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 20:55