Настя Каменских в новом клипе высмеяла хейтеров

Недавно девушка выпустила провокационную песню в жанре R'n'B. Слушатели уже тогда с нетерпением ждали выпуск клипа на песню «Попа как у Ким». В День Святого Валентина Каменских презентовала долгожданное видео.Певица не изменила себе в выборе наряда и вновь предстала в откровенном костюме. Именно за это звезду часто критикуют и оставляют гневные комментарии. В коротких шортах и топе белого цвета девушка исполняет не менее откровенный танец.Роли хейтеров в клипе исполняли приглашенные звезды, среди которых был бывший коллега по дуэту с певицей Потап. В шуточной форме они изображали поведение тех самых пользователей в Сети, которые оставляют только негативные комментарии. В съемках была задействована даже настоящая корова, которую Каменских пыталась доить.Несмотря на ироничную историю в клипе, артистка заявляет, что настоящий посыл песни заключается в принятии себя. Она утверждает, что самое главное в девушке – это не длинные ноги или пышные формы, а прежде всего любовь к себе.