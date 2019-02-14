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Звезда «Дома-2» Алена Савкина выложила первое фото малыша

Звезда телепроекта «Дом-2» Алена Савкина показала первый снимок ребенка.

Правда, молодая мама Алена Савкина скрыла лицо сына.

Звезда «Дома-2» Алена Савкина выложила первое фото малыша

Напомним, что неделю назад 22-летняя звезда «Дома-2» родила мальчика. Ребенок появился на свет достаточно крупным и активным, хотя его родители не отличаются выдающимися внешними данными.

На фото личико малыша скрыто цветком. Многие гадают, в чем причина такого шага. По одной из версий, Савкина договорилась с каналом ТНТ о том, что лицо сына она впервые продемонстрирует в рамках «Дома-2».

Звезда «Дома-2» Алена Савкина выложила первое фото малыша

За это организаторы проекта ей пообещали солидное финансовое вознаграждение. Кстати, так же поступила и сестра Алены, Ольга Рапунцель. Она показала новорожденную дочку только на проекте.

Напомним, что отцом мальчика является Илья Яббаров, для которого это уже четвертый ребенок от разных женщин. Осенью минувшего года пара рассталась.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 20:30

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