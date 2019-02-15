Джонни Депп перевоплотился до неузнаваемости для фильма «Минамата»

На данный момент ведутся активные съемки фильма, основанного на реальных событиях. Сюжет картины взят из реальной истории о журналисте Юджине Смитте, расследовавшем отравление ртутью в одном из городов Японии. События разворачиваются в 50-х годах.На одной из фан-страниц в социальной сети опубликованы первые снимки со съемочной площадки. Джонни Депп кардинально поменял образ для роли. На фотографиях видно, что он одет в куртку цвета хаки, штаны серого цвета, а также черный берет. Седая борода сделала актера абсолютно непохожим на свой привычный образ.Известно, что съемки кинокартины будут идти еще несколько месяцев. Премьера биографического фильма назначена на 2020 год.