Джонни Депп перевоплотился до неузнаваемости для фильма «Минамата»
В Сети появились фотографии со съемок фильма «Минамата». Исполнитель главной роли Джонни Депп перевоплотился до неузнаваемости.
На данный момент ведутся активные съемки фильма, основанного на реальных событиях. Сюжет картины взят из реальной истории о журналисте Юджине Смитте, расследовавшем отравление ртутью в одном из городов Японии. События разворачиваются в 50-х годах.
На одной из фан-страниц в социальной сети опубликованы первые снимки со съемочной площадки. Джонни Депп кардинально поменял образ для роли. На фотографиях видно, что он одет в куртку цвета хаки, штаны серого цвета, а также черный берет. Седая борода сделала актера абсолютно непохожим на свой привычный образ.
Известно, что съемки кинокартины будут идти еще несколько месяцев. Премьера биографического фильма назначена на 2020 год.
На данный момент ведутся активные съемки фильма, основанного на реальных событиях. Сюжет картины взят из реальной истории о журналисте Юджине Смитте, расследовавшем отравление ртутью в одном из городов Японии. События разворачиваются в 50-х годах.
На одной из фан-страниц в социальной сети опубликованы первые снимки со съемочной площадки. Джонни Депп кардинально поменял образ для роли. На фотографиях видно, что он одет в куртку цвета хаки, штаны серого цвета, а также черный берет. Седая борода сделала актера абсолютно непохожим на свой привычный образ.
Известно, что съемки кинокартины будут идти еще несколько месяцев. Премьера биографического фильма назначена на 2020 год.
ШоуБиз
Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 08:30