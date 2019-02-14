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Российские специалисты создали турбореактивный снаряд для радиолокационных помех

Специалистам Новосибирского завода искусственного волокна, входящего в состав государственной корпорации «Ростех», удалось наладить разработку турбореактивных снарядов АЗ-ТСР-47, обладающих повышенной эффективностью. Их целью будет являться защита надводных кораблей от орудий с радиолокационной системой наведения.
Российские специалисты создали турбореактивный снаряд для радиолокационных помех

Во время движения снаряд будет «устанавливать» в указанном районе ложную радиолокационную цель, с помощью которой и будет происходить дезинформация противника, сообщили разработчики. Генеральный директор компании «Техмаш» Владамир Лепин заявил, что пуск вооружения будет производиться из корабельной пусковой установки ЗИФ-121.

Впервые разработка отечественных ученых будет показана во время оборонной выставки IDEX -2019, старт которой состоится уже через 3 дня в ОАЭ. Стоит напомнить, что специализацией НЗИВ является выпуск взрывчатки промышленного типа наподобие морских мин или высокоточных авиабомб.



 
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Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 20:01

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