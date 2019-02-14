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В США создали уникальный назальный спрей для борьбы с депрессией

В США ученые создали уникальное лекарственное средство в виде назального спрея, предназначенное для борьбы с клинической формой депрессии. Разработка принадлежит компании Johnson & Johnson и может в скором времени поступить в продажу, сообщает зарубежное издание Reuters.

В США создали уникальный назальный спрей для борьбы с депрессией

Инновационный препарат эскетамин был одобрен Американским Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов в качестве антидепрессанта. Если решение специалистов заинтересует представителей регулирующих органов, то препарат, вероятно, станет первым созданным за 50 лет средством от депрессии, который имеет принципиально новый способ воздействия.
Сообщается, что разработка будет выпускаться производителем Johnson & Johnson в виде назального спрея. Перед легализацией новинку протестируют 1700 желающих.

Несмотря на положительные отзывы о необычном лекарстве от "хандры", известно о таких побочных эффектах средства как: гипертензия, нарушение психической деятельности, а также появление седативного эффекта.
В США создали уникальный назальный спрей для борьбы с депрессией

Согласно статистике, более 300 млн людей на планете страдают от симптомов клинической депрессии. При этом треть пациентов не используют антидепрессанты для терапевтического воздействия.



 
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Наука
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 20:21

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