Роскосмос показал на фото “валентинки” из космоса
Роскосмос решил не оставаться в стороне при праздновании Дня святого Валентина и поздравил россиян с этим событием. Соответствующая серия снимков с “валентинками” из космоса появилась в Twitter отечественного ведомства.
Как отмечается в публикации, фото предназначены непосредственно для тех, кто 14 февраля празднует День всех влюбленных. Несколько кадров демонстрируют уникальные виды Земли, полученные из космоса. На каждом из снимков можно рассмотреть форму сердца.
В своем посте сотрудники Роскосмоса отметили, что на фото присутствуют настоящие космические “валентинки”, созданы которые самой природой. Найти подобные очертания и структуры можно фактически по всей планете. Также в ведомстве подчеркнули, что запечатлеть уникальные виды удалось российским космонавтам, ведущим работу на борту МКС.
Как отмечается в публикации, фото предназначены непосредственно для тех, кто 14 февраля празднует День всех влюбленных. Несколько кадров демонстрируют уникальные виды Земли, полученные из космоса. На каждом из снимков можно рассмотреть форму сердца.
В своем посте сотрудники Роскосмоса отметили, что на фото присутствуют настоящие космические “валентинки”, созданы которые самой природой. Найти подобные очертания и структуры можно фактически по всей планете. Также в ведомстве подчеркнули, что запечатлеть уникальные виды удалось российским космонавтам, ведущим работу на борту МКС.
Наука
Добавил: Курило Марина Сегодня, 19:36