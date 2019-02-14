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Роскосмос показал на фото “валентинки” из космоса

Роскосмос решил не оставаться в стороне при праздновании Дня святого Валентина и поздравил россиян с этим событием. Соответствующая серия снимков с “валентинками” из космоса появилась в Twitter отечественного ведомства.
Роскосмос показал на фото “валентинки” из космоса

Как отмечается в публикации, фото предназначены непосредственно для тех, кто 14 февраля празднует День всех влюбленных. Несколько кадров демонстрируют уникальные виды Земли, полученные из космоса. На каждом из снимков можно рассмотреть форму сердца.

В своем посте сотрудники Роскосмоса отметили, что на фото присутствуют настоящие космические “валентинки”, созданы которые самой природой. Найти подобные очертания и структуры можно фактически по всей планете. Также в ведомстве подчеркнули, что запечатлеть уникальные виды удалось российским космонавтам, ведущим работу на борту МКС.



 
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Наука
Добавил: Курило Марина Сегодня, 19:36

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