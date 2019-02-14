Роскосмос показал на фото “валентинки” из космоса





Как отмечается в публикации, фото предназначены непосредственно для тех, кто 14 февраля празднует День всех влюбленных. Несколько кадров демонстрируют уникальные виды Земли, полученные из космоса. На каждом из снимков можно рассмотреть форму сердца.В своем посте сотрудники Роскосмоса отметили, что на фото присутствуют настоящие космические “валентинки”, созданы которые самой природой. Найти подобные очертания и структуры можно фактически по всей планете. Также в ведомстве подчеркнули, что запечатлеть уникальные виды удалось российским космонавтам, ведущим работу на борту МКС.