“Тату, шрамы и витилиго”: Обнародованы результаты вскрытия Майкла Джексона





Согласно отчетам судмедэкспертов, на теле Майкла Джексона к моменту его вскрытия имелось множество шрамов, оставленных от пережитых пластических операций. Таковые выявлены, в частности, за ушами, а также по сторонам от ноздрей. Также обнаружены татуировки, на руках присутствовали следы инъекций, указывающие в пользу того, что поп-король долго и безуспешно пытался справиться с бессонницей.Многие тату Майкла Джексона носили косметический характер, к примеру, ему проводили татуаж губ. На черепе музыканта имелась плешь, скрыли ее тоже посредством татуировки. В целом артист был практически лысым, проплешины найдены и в области лба, а собственные волосы оказались короткими. Чтобы скрыть свое состояние, певец носил парик.Результаты вскрытия предусматривают, что Майкл Джексон страдал витилиго. При указанной проблеме происходит нарушение пигментации, что проявляется в исчезновении меланина на отдельных участках кожи.