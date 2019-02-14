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“Тату, шрамы и витилиго”: Обнародованы результаты вскрытия Майкла Джексона

Обнародованы результаты вскрытия скончавшегося в 2009 году исполнителя Майкла Джексона. У артиста при жизни имелось немало тайн, но известно о них стало уже после его смерти в 50-летнем возрасте.
“Тату, шрамы и витилиго”: Обнародованы результаты вскрытия Майкла Джексона

Согласно отчетам судмедэкспертов, на теле Майкла Джексона к моменту его вскрытия имелось множество шрамов, оставленных от пережитых пластических операций. Таковые выявлены, в частности, за ушами, а также по сторонам от ноздрей. Также обнаружены татуировки, на руках присутствовали следы инъекций, указывающие в пользу того, что поп-король долго и безуспешно пытался справиться с бессонницей.

Многие тату Майкла Джексона носили косметический характер, к примеру, ему проводили татуаж губ. На черепе музыканта имелась плешь, скрыли ее тоже посредством татуировки. В целом артист был практически лысым, проплешины найдены и в области лба, а собственные волосы оказались короткими. Чтобы скрыть свое состояние, певец носил парик.
“Тату, шрамы и витилиго”: Обнародованы результаты вскрытия Майкла Джексона

Результаты вскрытия предусматривают, что Майкл Джексон страдал витилиго. При указанной проблеме происходит нарушение пигментации, что проявляется в исчезновении меланина на отдельных участках кожи.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 20:11

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