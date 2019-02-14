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Появились фотографии салона нового Land Rover Defender

На просторах интернета появились снимки салона новой версии Land Rover Defender. Внедорожник получит обновленную архитектуру передней панели, новую приборную панель и проекционный дисплей.
Появились фотографии салона нового Land Rover Defender

На опубликованных изображениях специалисты отмечают наличие электронного нефиксируемого селектора трансмиссии, а также поворотные переключатели для климат-контроля. На данный момент сотрудники Land Rover тестируют сразу несколько прототипов новинки в Северной Америке. Производство транспортного средства будет поручено предприятию компании в словацкой Нитре. Дебют модели запланирован на 2020 год – в честь 70-летия британского бренда. Некоторые компоненты Defender будут унифицированы с Land Rover Discovery. В будущем планируется выпуск пикапа и комфортного варианта Sport с электрической силовой установкой.

Стоит напомнить, что модель прошлого поколения перестали производить около 3 лет назад. В начале прошлого года автоконцерн решил вывести на рынок специальную модификацию внедорожника Defender Works V8 70th Edition.



 
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Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 19:31

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