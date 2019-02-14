Лидия Федосеева-Шукшина призналась, что из-за постоянного стресса ее здоровье ухудшилось
Отечественная актриса Лидия Федосеева-Шукшина призналась, что ее здоровье в последнее время ухудшилось. Связывает это знаменитость с тем, что слишком часто оказывалась в стрессовых ситуациях.
В телефонной беседе с представителями шоу “Пусть говорят” Федосеева-Шукшина призналась, что сейчас находится в больнице, где планирует оставаться еще по меньшей мере несколько дней. Звезда отметила, что хочет вылечить себя до конца, поскольку прежде постоянно откладывала процедуры. “Убили меня”, — пожаловалась возлюбленная Бари Алибасова, намекая на свое пошатнувшееся здоровье.
Негативным образом отразиться на состоянии артистки могли постоянные стрессы, с которыми она сталкивается несколько лет на фоне семейных конфликтов. Лидия Федосеева-Шукшина находится в напряженных отношениях с детьми и внуками, родственники постоянно обмениваются взаимными обвинениями, для чего периодически посещают скандальные телешоу. Также не все приняли и нового супруга актрисы Бари Алибасова.
В телефонной беседе с представителями шоу “Пусть говорят” Федосеева-Шукшина призналась, что сейчас находится в больнице, где планирует оставаться еще по меньшей мере несколько дней. Звезда отметила, что хочет вылечить себя до конца, поскольку прежде постоянно откладывала процедуры. “Убили меня”, — пожаловалась возлюбленная Бари Алибасова, намекая на свое пошатнувшееся здоровье.
Негативным образом отразиться на состоянии артистки могли постоянные стрессы, с которыми она сталкивается несколько лет на фоне семейных конфликтов. Лидия Федосеева-Шукшина находится в напряженных отношениях с детьми и внуками, родственники постоянно обмениваются взаимными обвинениями, для чего периодически посещают скандальные телешоу. Также не все приняли и нового супруга актрисы Бари Алибасова.
ШоуБиз
Добавил: Курило Марина Сегодня, 19:42