Озвучена дата выхода Assassins Creed 3 Remaster на Nintendo Switch





Помимо обновленной Assassin's Creed 3, предложенный для Nintendo Switch пакет также должен включать ремастер PlayStation Vita. Кроме того, предполагается, что поклонники серии получат и доступ к ремастеру Assassin's Creed: Liberation. Предназначенная для гибридной консоли версия предложит геймерам расширенные игровые функции. В частности, осуществлять прицеливание станет возможным посредством использования управления движением.Официальный релиз ремастера, как ожидается, состоится уже 21 мая. Прежде же инсайдеры заявляли, что соответствующие обновления в случае с Assassin's Creed 3 могут увидеть мир уже в середине февраля, но прогнозы себя не оправдали.