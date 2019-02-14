Опубликованы фото новой беззеркальной камеры Canon EOS RP
В Сети опубликовали снимки новой камеры Canon EOS RP. Беззеркальный аппарат будет официально представлен в скором времени.
На одном из снимков можно увидеть специальную рукоятку для батареи модели EG-E1. Известно, что разрешение фотокамеры будет представлено в 26,2 мегапикселях, также сообщается о наличии полнокадрового датчика. Автофокусировка оснащена новой системой Dual Pixel CMOS AF. Качество видео поднимется до 4К с процессором DIGIC 8.
Сенсорный трехдюймовый дисплей с разрешением OLED, а также функцией полного поворота предоставит возможность беспрерывно совершать серийную съемку. Скорость составит 5 кадров в секунду. Чувствительность матрицы у Canon EOS RP будет в диапазоне ISO 100-40000 с возможностью увеличения. Вес камеры будет составлять 440 грамм. Стоимость аппарата без учета дополнительного объектива составит 1300 долларов.
На одном из снимков можно увидеть специальную рукоятку для батареи модели EG-E1. Известно, что разрешение фотокамеры будет представлено в 26,2 мегапикселях, также сообщается о наличии полнокадрового датчика. Автофокусировка оснащена новой системой Dual Pixel CMOS AF. Качество видео поднимется до 4К с процессором DIGIC 8.
Сенсорный трехдюймовый дисплей с разрешением OLED, а также функцией полного поворота предоставит возможность беспрерывно совершать серийную съемку. Скорость составит 5 кадров в секунду. Чувствительность матрицы у Canon EOS RP будет в диапазоне ISO 100-40000 с возможностью увеличения. Вес камеры будет составлять 440 грамм. Стоимость аппарата без учета дополнительного объектива составит 1300 долларов.
Технологии
Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 19:23