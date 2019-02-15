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Lenovo выпустит музыкальные смартфоны под новым брендом Lemeng

Всемирноизвестная корпорация Lenovo планирует выпускать музыкальные смартфоны под новым брендом Lemeng. Последний ранее производил гаджеты, предназначенные для меломанов.

Lenovo выпустит музыкальные смартфоны под новым брендом Lemeng

Руководство компании-разработчика Lenovo очень скоро примет решение о сотрудничестве с другими производителями мобильных устройств, которые могут расширить функциональные возможности моделей китайской компании. Так, недавно появились сведения, что бренд намерен выделить подразделение под названием Lemeng Mobile.

Вопрос о выпуске новинок марки Lemeng будет рассматриваться руководством предприятий во время одного из собраний, которое должно состоятся в Пекине, в главном офисе Lenovo. Будет обсуждаться план развития нового проекта.

Согласно имеющейся информации, разработчики собираются выпускать и активно реализовывать мобильные устройства с отличным качеством звучания благодаря усовершенствованным динамикам. Официальные представители китайского бренда данные сведения пока не комментировали.



 
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Технологии
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 05:00

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