Lenovo выпустит музыкальные смартфоны под новым брендом Lemeng





Руководство компании-разработчика Lenovo очень скоро примет решение о сотрудничестве с другими производителями мобильных устройств, которые могут расширить функциональные возможности моделей китайской компании. Так, недавно появились сведения, что бренд намерен выделить подразделение под названием Lemeng Mobile.Вопрос о выпуске новинок марки Lemeng будет рассматриваться руководством предприятий во время одного из собраний, которое должно состоятся в Пекине, в главном офисе Lenovo. Будет обсуждаться план развития нового проекта.Согласно имеющейся информации, разработчики собираются выпускать и активно реализовывать мобильные устройства с отличным качеством звучания благодаря усовершенствованным динамикам. Официальные представители китайского бренда данные сведения пока не комментировали.