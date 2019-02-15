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Обнаженная Кристина Асмус устроила съемку в ванне

Отечественная актриса Кристина Асмус устроила съемку в ванне, для которой полностью обнажилась. Соответствующий пост 30-летняя артистка опубликовала в своем Instagram.
Обнаженная Кристина Асмус устроила съемку в ванне

На опубликованном кадре Кристина Асмус лежит в белоснежной ванне, прикрывая себя ногами. Волосы актрисы немного влажные, также в глаза бросается полное отсутствие одежды. Звезда “Интернов” улыбается в кадр, а в подписи к публикации загадочно просит многочисленных фолловеров найти восемь отличий. Притом что и от чего нужно отличить, 30-летняя знаменитость указывать не стала.

Поклонники достаточно бурно отреагировали на публикацию, поскольку Кристина Асмус редко демонстрирует в соцсети пикантные фото. Многие сочли кадр соблазнительным, отметив привлекательность актрисы. Некоторые фолловеры поинтересовались, почему для такого фото звезда позирует без своего супруга Гарика Харламова. Сама публикация успела собрать свыше 30 тысяч отметок “Мне нравится” всего за несколько часов.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 06:00

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