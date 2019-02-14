Похудевшая Мария Максакова показала сосок на новом фото





В своем профиле Мария Максакова опубликовала новый снимок, поблагодарив фотографа за съемку. Позирует перед камерой знаменитость в обтягивающей одежде, также для фото артистка сделала укладку. Наряд знаменитости оказался настолько обтягивающим, что виден сосок певицы, а это намекает на отсутствие под верхней одеждой нижнего белья.В комментариях фолловеры страницы Марии Максаковой начали засыпать артистку комплиментами. Многие обратили внимание на то, что оперная дива в последнее время заметно похудела, а на фото выглядит моложе. Среди комментаторов оказались в том числе и некоторые известные личности. В частности, Лера Кудрявцева под публикацией оставила смайлик, а Лариса Гузеева звезду назвала “зефиром в черном шоколаде”. Оценить “лайками” пост успели сотни пользователей соцсети.