АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты назвали Alpina B7 2020 года самым быстрым седаном в мире
EUR 74.39 USD 65.68
Курс валют на 14.02.2019

Похудевшая Мария Максакова показала сосок на новом фото

Похудевшая Мария Максакова “засветила” сосок на новом фото, опубликованном в Сети. Соответствующий снимок появился накануне на странице оперной дивы в Facebook.
Похудевшая Мария Максакова показала сосок на новом фото

В своем профиле Мария Максакова опубликовала новый снимок, поблагодарив фотографа за съемку. Позирует перед камерой знаменитость в обтягивающей одежде, также для фото артистка сделала укладку. Наряд знаменитости оказался настолько обтягивающим, что виден сосок певицы, а это намекает на отсутствие под верхней одеждой нижнего белья.
Похудевшая Мария Максакова показала сосок на новом фото

В комментариях фолловеры страницы Марии Максаковой начали засыпать артистку комплиментами. Многие обратили внимание на то, что оперная дива в последнее время заметно похудела, а на фото выглядит моложе. Среди комментаторов оказались в том числе и некоторые известные личности. В частности, Лера Кудрявцева под публикацией оставила смайлик, а Лариса Гузеева звезду назвала “зефиром в черном шоколаде”. Оценить “лайками” пост успели сотни пользователей соцсети.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Курило Марина Сегодня, 19:12

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Появились фотографии салона нового Land
Опубликованы фото новой беззеркальной
Похудевшая Мария Максакова показала
На тестах в Германии замечен новый
Анастасия Решетова не отмечает День
Сестры Анна и Надежда Михалковы
Пётр Мамаев сыграл на поле "Бутырки" в
Moto G7 Power стал смартфоном с самой
Алика Смехова поздравила поклонников с
Ольга Серябкина в День Святого
Ксения Собчак в День всех влюблённых
Вдове и дочери Сергея Захарова
Александр Буйнов оригинально поздравил
Татьяну Васильеву отказались приглашать
В КНР виновником аварии на дороге стал
Эксперты раскрыли способ кражи
Александр Васильев оценил наряды Аглаи
85-летнего Василия Ланового не
Блогер восхитился китайским современным
Паулина Андреева и Федор Бондарчук
Эксперты назвали Alpina B7 2020 года
Обнародованы первые кадры со съемок
Хип-хоп исполнитель Feduk стал самым
Саманта Маркл негативно отреагировала
Победительница “Холостяка” Дарья
Кейт Миддлтон вышла в свет в образе
В День всех влюбленных Глюкоза
На снимках Марса уфолог обнаружил
Эксперты назвали доступные виды
Над лесом в Орегоне были замечены три
Просмотреть все новости