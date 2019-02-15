Рита Дакота заявила о намерении сделать липосакцию

В течение некоторого времени Рита Дакота участвовала в одной фитнес-программе, но покинула ее, поскольку посчитала свой внешний вид несовершенным.Звезда вспомнила о периоде в своей жизни, наступившем после рождения ребенка. По ее словам, чтобы привести свое тело в порядок, она была готова усердно заниматься в тренажерном зале. Однако послеродовая реабилитация была сложной, врачи запретили певице заниматься активным спортом, а посоветовали «дружить с телом».«Последней каплей» для Риты Дакоты стало то, что ее у супруга завязался роман с девушкой с идеальной фигурой, работающей тренером по фитнесу.Артистка призналась, что пытается побороть свои комплексы, посещая психолога. Рита Дакота отметила, что на недавнем сеансе они говорили о процедуре липосакции, эксперт поддержал знаменитость в этом намерении.