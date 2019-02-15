Рита Дакота заявила о намерении сделать липосакцию
Певица Рита Дакота в социальной сети Instagram опять коснулась темы неуверенности в своей внешности. Оказывается, она не довольна своей фигурой. По словам 28-летней исполнительницы, она была вынуждена воспользоваться помощью психолога, который поддержал ее в стремлении добиться идеального тела, прибегнув к радикальным методам.
В течение некоторого времени Рита Дакота участвовала в одной фитнес-программе, но покинула ее, поскольку посчитала свой внешний вид несовершенным.
Звезда вспомнила о периоде в своей жизни, наступившем после рождения ребенка. По ее словам, чтобы привести свое тело в порядок, она была готова усердно заниматься в тренажерном зале. Однако послеродовая реабилитация была сложной, врачи запретили певице заниматься активным спортом, а посоветовали «дружить с телом».
«Последней каплей» для Риты Дакоты стало то, что ее у супруга завязался роман с девушкой с идеальной фигурой, работающей тренером по фитнесу.
Артистка призналась, что пытается побороть свои комплексы, посещая психолога. Рита Дакота отметила, что на недавнем сеансе они говорили о процедуре липосакции, эксперт поддержал знаменитость в этом намерении.
В течение некоторого времени Рита Дакота участвовала в одной фитнес-программе, но покинула ее, поскольку посчитала свой внешний вид несовершенным.
Звезда вспомнила о периоде в своей жизни, наступившем после рождения ребенка. По ее словам, чтобы привести свое тело в порядок, она была готова усердно заниматься в тренажерном зале. Однако послеродовая реабилитация была сложной, врачи запретили певице заниматься активным спортом, а посоветовали «дружить с телом».
«Последней каплей» для Риты Дакоты стало то, что ее у супруга завязался роман с девушкой с идеальной фигурой, работающей тренером по фитнесу.
Артистка призналась, что пытается побороть свои комплексы, посещая психолога. Рита Дакота отметила, что на недавнем сеансе они говорили о процедуре липосакции, эксперт поддержал знаменитость в этом намерении.
ШоуБиз
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 04:00