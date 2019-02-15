АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты назвали Alpina B7 2020 года самым быстрым седаном в мире
EUR 75.05 USD 66.54
Курс валют на 15.02.2019

Рита Дакота заявила о намерении сделать липосакцию

Певица Рита Дакота в социальной сети Instagram опять коснулась темы неуверенности в своей внешности. Оказывается, она не довольна своей фигурой. По словам 28-летней исполнительницы, она была вынуждена воспользоваться помощью психолога, который поддержал ее в стремлении добиться идеального тела, прибегнув к радикальным методам.


Рита Дакота заявила о намерении сделать липосакцию

В течение некоторого времени Рита Дакота участвовала в одной фитнес-программе, но покинула ее, поскольку посчитала свой внешний вид несовершенным.

Звезда вспомнила о периоде в своей жизни, наступившем после рождения ребенка. По ее словам, чтобы привести свое тело в порядок, она была готова усердно заниматься в тренажерном зале. Однако послеродовая реабилитация была сложной, врачи запретили певице заниматься активным спортом, а посоветовали «дружить с телом».

«Последней каплей» для Риты Дакоты стало то, что ее у супруга завязался роман с девушкой с идеальной фигурой, работающей тренером по фитнесу.

Артистка призналась, что пытается побороть свои комплексы, посещая психолога. Рита Дакота отметила, что на недавнем сеансе они говорили о процедуре липосакции, эксперт поддержал знаменитость в этом намерении.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 04:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Рита Дакота заявила о намерении сделать
В День Победы по Красной площади
В автомобили Tesla добавили “собачий
Уникальный смартфон без отверстий и
В Японии хозяева похищенных
Тайваньский бренд Luxgen рассекретил
Пустынные муравьи научили роботов
Chevrolet увеличила расценки в РФ на
Дмитрий Нагиев расстроил фанатов
Apple вернет iPhone 7 и iPhone 8 на
Настя Каменских в новом клипе высмеяла
Звезда «Дома-2» Алена Савкина выложила
В США создали уникальный назальный
“Тату, шрамы и витилиго”: Обнародованы
Российские специалисты создали
Посетительница одного из пабов Англии
Специалисты TopCar сделали из
Лидия Федосеева-Шукшина призналась, что
Роскосмос показал на фото “валентинки”
Появились фотографии салона нового Land
Опубликованы фото новой беззеркальной
Похудевшая Мария Максакова показала
На тестах в Германии замечен новый
Анастасия Решетова не отмечает День
Сестры Анна и Надежда Михалковы
Пётр Мамаев сыграл на поле "Бутырки" в
Moto G7 Power стал смартфоном с самой
Алика Смехова поздравила поклонников с
Ольга Серябкина в День Святого
Ксения Собчак в День всех влюблённых
Просмотреть все новости