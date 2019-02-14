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На тестах в Германии замечен новый седан Rolls-Royce Ghost

На заснеженных трассах Германии в процессе прохождения дорожных испытаний замечен получивший ряд обновлений седан Rolls-Royce Ghost. Шпионскими снимками модели делится иностранный портал Motor1.
На тестах в Германии замечен новый седан Rolls-Royce Ghost

Производитель проверяет возможности Rolls-Royce Ghost в зимних условиях, а полученные фото натолкнули экспертов на мысль, что представитель нового поколения в себе сочетает черты Phantom и Cullinan. Даже при наличии камуфляжа становится очевидно, что седан обзаведется обновленной решеткой радиатора, также обновления ожидают и оптику автомобиля. Хотя в машине используется алюминиевая архитектура, существенно в весе модель не потеряет по причине появления новых технологий.

О технических характеристиках Rolls-Royce Ghost сведения пока отсутствуют, однако ожидается, что авто сохранит мотор V12 объемом 6.6 литра. О точных сроках выхода новой генерации на рынок данные тоже не предоставляются, но это вряд ли случится ранее 2020 года. Наладят сборку новинки на предприятии в Гудвуде, Англия.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 19:09

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