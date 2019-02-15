Polestar показала тизер нового электромобиля Polestar 2
Бывшее тюнинг-ателье Volvo, а теперь самостоятельная компания Polestar показала тизер новой модели Polestar 2. Снимок электромобиля опубликован на официальном сайте производителя.
С тех пор, как Polestar стала самостоятельной компанией по производству электромобилей, в разработке находится уже вторая модель аппарата. Опубликован пока один снимок, из которого следует, что Polestar 2 будет оснащен модернизированными С-образными фарами. По фотографии видно, что они будут сливаться с единой полосой, которая проходит по ширине багажного отделения. Официально модель будет представлена 27 февраля этого года.
Ранее было известно, что разработчики Polestar анонсировали модернизированную мультимедийную систему, в которую будут встроены сервисы Google.
С тех пор, как Polestar стала самостоятельной компанией по производству электромобилей, в разработке находится уже вторая модель аппарата. Опубликован пока один снимок, из которого следует, что Polestar 2 будет оснащен модернизированными С-образными фарами. По фотографии видно, что они будут сливаться с единой полосой, которая проходит по ширине багажного отделения. Официально модель будет представлена 27 февраля этого года.
Ранее было известно, что разработчики Polestar анонсировали модернизированную мультимедийную систему, в которую будут встроены сервисы Google.
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Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 07:00