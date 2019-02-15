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В День Победы по Красной площади впервые проедут багги спецназа

В рамках предстоящего Дня Победы по Красной площади проедут стоящие на вооружении спецназа багги. Речь идет о вездеходных “Чаборз-М3”, о чем проинформировали представители Росгвардии.
В День Победы по Красной площади впервые проедут багги спецназа

По имеющимся сведениям, сейчас в дивизии имени Ф.Э. Дзержинского, которая находится в городе Балашиха, ведут подготовку багги, именно они и станут частью масштабного парада. Всего планируется показать на Красной площади восемь таких транспортных средств. Специальные механики-водители проходят управление вездеходами, после чего происходит сдача экзаменов, а права выдаются в категории “А2” органами Гостехнадзора. Поскольку рассчитаны вездеходы на спецназ, “обкатывали” их сотрудники одного из спецподразделений Росгвардии.

Преимуществом транспортных средств “Чаборза” считается облегченная конструкция, также они являются многофункциональными и отличаются высокой степенью проходимости. Используют багги, как правило, с целью перевозки личного состава и различных грузов в условиях передвижения по труднодоступным районам и бездорожью.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 03:00

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