В День Победы по Красной площади впервые проедут багги спецназа





По имеющимся сведениям, сейчас в дивизии имени Ф.Э. Дзержинского, которая находится в городе Балашиха, ведут подготовку багги, именно они и станут частью масштабного парада. Всего планируется показать на Красной площади восемь таких транспортных средств. Специальные механики-водители проходят управление вездеходами, после чего происходит сдача экзаменов, а права выдаются в категории “А2” органами Гостехнадзора. Поскольку рассчитаны вездеходы на спецназ, “обкатывали” их сотрудники одного из спецподразделений Росгвардии.Преимуществом транспортных средств “Чаборза” считается облегченная конструкция, также они являются многофункциональными и отличаются высокой степенью проходимости. Используют багги, как правило, с целью перевозки личного состава и различных грузов в условиях передвижения по труднодоступным районам и бездорожью.