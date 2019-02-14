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Ксения Собчак в День всех влюблённых показала валентинку от своего сына

Ксения Собчак получила трогательный подарок от сына.

Ко Дню всех влюбленных двухлетний Платон преподнес маме валентинку, сделанную своими руками.

Ксения Собчак в День всех влюблённых показала валентинку от своего сына

Видео, повествующее о вручении подарка, Собчак разместила на своей странице в Instagram. На следующем фото Ксения держит валентинку в руках. Под снимком она подписала, что это подарок от ее самого близкого человека.

Ксения Собчак в День всех влюблённых показала валентинку от своего сына

Кстати, Платон не впервые дарит маме подарки. На ее день рождения мальчик также сделал бумажную поделку в виде открытки с цветочком.

Сын Ксении Собчак и Максима Виторгана появился на свет в самом конце 2016 года. Рождение ребенка в корне изменило Ксению.

Ксения Собчак в День всех влюблённых показала валентинку от своего сына

Раньше она не могла переносить детский крик. Теперь же, услышав плач ребенка, Собчак думает, как ему помочь. Звезда, по ее словам, теперь превратилась в заботливую маму.

Напомним, недавно стало известно, что свкетской львице дали роль в сериале «Содержанки».



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 18:28

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