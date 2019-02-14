Ксения Собчак в День всех влюблённых показала валентинку от своего сына





Ко Дню всех влюбленных двухлетний Платон преподнес маме валентинку, сделанную своими руками.Видео, повествующее о вручении подарка, Собчак разместила на своей странице в Instagram. На следующем фото Ксения держит валентинку в руках. Под снимком она подписала, что это подарок от ее самого близкого человека.Кстати, Платон не впервые дарит маме подарки. На ее день рождения мальчик также сделал бумажную поделку в виде открытки с цветочком.Сын Ксении Собчак и Максима Виторгана появился на свет в самом конце 2016 года. Рождение ребенка в корне изменило Ксению.Раньше она не могла переносить детский крик. Теперь же, услышав плач ребенка, Собчак думает, как ему помочь. Звезда, по ее словам, теперь превратилась в заботливую маму.Напомним, недавно стало известно, что свкетской львице дали роль в сериале «Содержанки».