Сестры Анна и Надежда Михалковы трогательно поздравили мать с днем рождения

Надежда Михалкова в своем профиле на просторах Instagram разместила архивное фото, где позирует вместе с матерью и отцом Никитой Михалковым. По словам актрисы, в году не найти дня, который бы лучше подошел для празднования рождения ее родительницы. День любви, по словам артистки, как нельзя лучше подходит для того, кто сам “чистая любовь”. Татьяне Михалковой ее дочь призналась в любви, пожелав ей здоровья и терпения.Анна Михалкова тоже не оставила событие без внимания, показав в своем профиле архивный снимок матери. Она отметила, что в ее родительнице сосредоточена вся любовь дня, которой хватает на каждого из членов большой семьи именинницы. Актриса добавила, что родственница служит для своих дочерей примером во многом. В комментариях к поздравлениям присоединились и подписчики сестер Михалковых.