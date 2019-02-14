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Специалисты TopCar сделали из «Гелентвагена» внедорожную версию Inferno

Специалисты TopCar из «Гелентвагена» сделали внедорожную версию Inferno. Для новой вариации Mercedes G-Class московскими тюнерами был разработан аэродинамический обвес.

Специалисты TopCar сделали из «Гелентвагена» внедорожную версию Inferno


В число обновлений вошло свыше 70 новых компонентов, изготовленных из кевлара, а также углеродного волокна. G-Class Inferno выполнили в полуматовой зеленой расцветке, которую специально разработали для демонстрационного транспортного средства. Внедорожник Mercedes стал ещё более привлекательным, а также агрессивным. Диффузор, спойлер на крыше и задняя крышка запасного колеса были также покрыты тюнерами. Вследствие высокой сложности комплектации необходимо примерно 2 недели, для создания одного экземпляра пакета, предназначенного для легендарного внедорожника.

Изящный внешний вид автомобильного кузова могут дополнить блестящим набором легкосплавных 22/23 дюймовых дисков. В автомобильном салоне появятся золотые комплименты, а также натуральная кожа крокодила. Женевское Inferno оснащается специальной кожаной обивкой, которая имитирует углеродное волокно, для подчёркивания использования большого количества данного материала.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 19:49

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