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В автомобили Tesla добавили “собачий режим”

Электрокары от компании Tesla пополнились особым “собачьим режимом”. Реализовать такую функцию производитель решил после многочисленных просьб со стороны пользователей.
В автомобили Tesla добавили “собачий режим”

Прошлой осенью в адрес Илона Маска от пользователей Twitter начала поступать просьба добавить в авто бренда Tesla Dog Mode. Благодаря этой функции у прохожих имелась бы возможность убедиться, что находящийся в салоне автомобиля без присмотра пес пребывает в максимально комфортных условиях. В новом обновлении после активации “собачьего режима” на дисплее бортовой системы появляется сообщение, где указано, что хозяин питомца вскоре вернется. Также рядом предусмотрен указатель температуры в салоне.

В тех случаях, когда заряд аккумулятора электрокара упадет ниже отметки в 20%, владелец транспортного средства будет получать соответствующее сообщение на свой смартфон. Доступна функция всем тем водителям, которые успели установить обновление системы.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 01:00

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