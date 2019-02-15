В автомобили Tesla добавили “собачий режим”





Прошлой осенью в адрес Илона Маска от пользователей Twitter начала поступать просьба добавить в авто бренда Tesla Dog Mode. Благодаря этой функции у прохожих имелась бы возможность убедиться, что находящийся в салоне автомобиля без присмотра пес пребывает в максимально комфортных условиях. В новом обновлении после активации “собачьего режима” на дисплее бортовой системы появляется сообщение, где указано, что хозяин питомца вскоре вернется. Также рядом предусмотрен указатель температуры в салоне.В тех случаях, когда заряд аккумулятора электрокара упадет ниже отметки в 20%, владелец транспортного средства будет получать соответствующее сообщение на свой смартфон. Доступна функция всем тем водителям, которые успели установить обновление системы.