Уникальный смартфон без отверстий и кнопок Meizu Zero может так и не появиться на рынке





В начале 2019 года Meizu начала принимать первые заявки на уникальный гаджет Meizu Zero. Отличительной особенностью смартфона является отсутствие кнопок и отверстий.Производитель озвучил условие, что выпуск новинки осуществится только в том случае, если на сайте Indiegogo соберется минимум 100 тысяч долларов. Если же этого не произойдет, то люди, которые финансово участвовали в реализации проекта, получат назад свои средства.За последние 14 дней на торговой площадке было аккумулировано более трети от заявленной суммы. До истечения предельного срока Meizu располагает приблизительно таким же временем, но в случае, если сложившаяся динамика сохранится, то новинка может так и не поступить на рынок.Смартфоны предлагаются к резервированию в двух вариациях по цене 1299 и 2999 долларов за единицу.