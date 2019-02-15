Уникальный смартфон без отверстий и кнопок Meizu Zero может так и не появиться на рынке
Производитель цифровых электронных устройств Meizu заявил, что выпустит на рынок уникальный смартфон без кнопок и отверстий, если на сайте Indiegogo будет собрано не менее 100 тысяч долларов. Гаджет называется Meizu Zero, и он станет первым в мире устройством, обладающим такими характеристиками.
В начале 2019 года Meizu начала принимать первые заявки на уникальный гаджет Meizu Zero. Отличительной особенностью смартфона является отсутствие кнопок и отверстий.
Производитель озвучил условие, что выпуск новинки осуществится только в том случае, если на сайте Indiegogo соберется минимум 100 тысяч долларов. Если же этого не произойдет, то люди, которые финансово участвовали в реализации проекта, получат назад свои средства.
За последние 14 дней на торговой площадке было аккумулировано более трети от заявленной суммы. До истечения предельного срока Meizu располагает приблизительно таким же временем, но в случае, если сложившаяся динамика сохранится, то новинка может так и не поступить на рынок.
Смартфоны предлагаются к резервированию в двух вариациях по цене 1299 и 2999 долларов за единицу.
В начале 2019 года Meizu начала принимать первые заявки на уникальный гаджет Meizu Zero. Отличительной особенностью смартфона является отсутствие кнопок и отверстий.
Производитель озвучил условие, что выпуск новинки осуществится только в том случае, если на сайте Indiegogo соберется минимум 100 тысяч долларов. Если же этого не произойдет, то люди, которые финансово участвовали в реализации проекта, получат назад свои средства.
За последние 14 дней на торговой площадке было аккумулировано более трети от заявленной суммы. До истечения предельного срока Meizu располагает приблизительно таким же временем, но в случае, если сложившаяся динамика сохранится, то новинка может так и не поступить на рынок.
Смартфоны предлагаются к резервированию в двух вариациях по цене 1299 и 2999 долларов за единицу.
Технологии
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 00:00